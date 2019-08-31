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デング熱患者、鹿児島県内で確認

(2019/08/31 06:30)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市在住の２０代（性別非公表）がデング熱を発症したことが３０日、分かった。流行している東南アジアから帰国して数日後に発症しており、国内ではなく現地で感染したとみられる。
　鹿児島市保健予防課によると、患者は１９日から頭痛、発熱があり、血液検査で２４日に陽性が確認された。現在は回復している。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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