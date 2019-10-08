今和泉島津家墓地の謎に迫る　指宿で企画展

(2019/10/08 22:00)

今和泉島津家の墓所を解説する企画展

指宿市考古博物館「時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ」が、幕末に１３代将軍の妻となった天璋院篤姫の父・島津忠剛が眠る墓地の謎に迫る企画展を開いている。無料。２７日まで。指宿市岩本の市指定史跡「今和泉島津家墓所」には、江戸時代中後期の約１００年間に建てられた同家当主らの墓１３基が残る。