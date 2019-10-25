不戦誓い平和祈る、鹿児島市で県戦没者追悼式
(2019/10/25 06:30)
鹿児島県戦没者追悼式が２４日、鹿児島市の県体育館であり、県内各地の遺族や児童生徒の代表ら１０２４人が参列した。戊辰戦争から太平洋戦争までの県出身戦没者約８万１０００人と戦災死没者約４４００人に祈りをささげ、不戦を誓った。
戦没者に献花する遺族ら＝鹿児島市の県体育館
今年５５回目で令和初の式となった。遺族を代表してあいさつした長島町遺族会会長の浜畑順一さん（７７）は、硫黄島で戦死した父が出発前、軍刀を見せてくれた思い出を紹介。「任務の重大さを伝えたかったのだろう。子や孫、ひ孫が戦禍に巻き込まれないよう、平和な世界に向けて歩み続ける」と述べた。
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