「ころばん体操」５周年、２０００人参加し健康維持・交流 いちき串木野
(2019/11/05 22:00)
高齢者が定期的に集まって運動することで介護予防を目指すいちき串木野市の「ころばん体操」が、来年１月で開始５周年を迎える。１０月２５日に市総合体育館で記念大会があり、約８２０人が一斉に体操を楽しんだ。
童謡を歌いながらゆっくり腕の上下運動をする参加者＝いちき串木野市総合体育館
ころばん体操は週１回公民館などに集まり、「かごめかごめ」などの童謡を歌いながらゆっくりと体を動かし、筋力や体力の維持・向上を図る。岡山県津山市で普及していた取り組みを２０１４年に導入した。
現在１４３公民館のうち１０８館で実施し、参加者数は２０００人を超える。
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