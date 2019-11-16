出水のツル ２３季連続１万羽超え
(2019/11/16 22:00)
出水平野で越冬するツルの今季２回目の羽数調査が１６日早朝、出水市荘の荒崎休遊地と同市高尾野の東干拓休遊地であり、１万５０８１羽を確認した。２３季連続の１万羽超えとなった。
ねぐら付近を飛び交うツルの群れ＝出水市荘
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