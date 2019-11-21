鹿屋にＪＡラーメン　全国２例目、地元食材ふんだんに

(2019/11/21 23:00)

ラーメンを試食する関係者＝鹿屋市白崎町の麺屋きもつき

地元食材にこだわった豚骨味（左）と塩味のラーメン＝鹿屋市白崎町の麺屋きもつき

ＪＡ鹿児島きもつき（本所・鹿屋市白崎町）の子会社が２２日、本所近くにラーメン専門店「麺屋きもつき」をオープンさせる。ＪＡがラーメン店を運営するのは県内初で、全国でも２例目。豚骨味と塩味の２種類あり、いずれも税込み６５０円。地産地消にこだわり、豚骨スープやチャーシューには大隅で育ったＪＡのブランド豚「茶美豚（ちゃーみーとん）」、モヤシやネギ、好みで加えるおろしニンニクや辺塚だいだいの果汁も管内産だ。麺には国産小麦を使う。