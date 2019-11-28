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シニアカフェ 脳トレで笑顔　日置市

(2019/11/28 20:00)
シニアカフェでレクリエーションを楽しむ参加者＝日置市日吉の吉利地区公民館
　日置市日吉町吉利の食生活改善推進員は、高齢者の引きこもり防止を目指す「シニアカフェ」を地元の地区公民館で初めて開いた。約３０人が健康にいいスイーツを味わいながら脳トレに挑戦。みんなで笑い合い、外に出る楽しさを満喫した。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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