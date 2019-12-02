戊辰戦争縁に盟約２０年　曽於、鶴岡の民間団体が岩川に記念碑

(2019/12/02 22:00)

民間団体による「近所盟約」２０周年記念碑を除幕する曽於市、山形県鶴岡市の関係者ら＝曽於市大隅町岩川

戊辰戦争の縁で民間交流を続け、１９９９年に「近所盟約」を結んだ大隅町あつみ会（曽於市）と温海町おおすみ会（山形県鶴岡市）が、曽於市大隅の岩川八幡神社近くの市有地内に盟約締結２０周年を記念する石碑を建てた。１１月２３日にあった除幕式には鶴岡市からも１９人が出席し、交流のさらなる発展を誓い合った。