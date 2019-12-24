「そまんずし」食べて老若交流　枕崎・別府地区

(2019/12/24 20:00)

高齢者と一緒にそまんずしを食べる子どもたち＝枕崎市の別府地区公民館

枕崎市の別府地区公民館で２１日、地元の高齢者と小中学生計約１７０人が、そばと野菜を煮る郷土料理「そまんずし」を作った。冬空の下、湯気の立つそばを食べて交流し、身も心も温まった。別府校区子ども会育成連絡協議会や同校区老人クラブ連合会などが年末に開く恒例行事で２１回目。児童らは高齢者の指導でそば粉をこね、さば節のだし、サトイモや白菜などを煮込んだ大鍋にそばを刻み入れて仕上げた。