インフルエンザ 今季も流行　鹿児島県内全域で注意報発令中

(2020/01/05 13:00)

インフルエンザ発症のリスクを下げるため、専門家はワクチン接種を呼び掛けている

鹿児島県内ではインフルエンザが流行し、全域に注意報が発令中だ。鹿屋、指宿、鹿児島市、志布志の４保健所管内は警報レベルとなっている。専門家は「ウイルスを広げない、もらわないことが大事」と、マスクの正しい着用やワクチン接種を呼びかけている。県健康増進課によると、今季は例年より約２カ月早く、９月に流行が始まり、１２月になると患者が急増した。鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の西順一郎教授（微生物学）によると、現在はＡ型のＨ１Ｎ１型のウイルスが流行中。シーズン後半は、Ｂ型が増える可能性もあるという。