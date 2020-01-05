インフルエンザ 今季も流行 鹿児島県内全域で注意報発令中
(2020/01/05 13:00)
鹿児島県内ではインフルエンザが流行し、全域に注意報が発令中だ。鹿屋、指宿、鹿児島市、志布志の４保健所管内は警報レベルとなっている。専門家は「ウイルスを広げない、もらわないことが大事」と、マスクの正しい着用やワクチン接種を呼びかけている。
インフルエンザ発症のリスクを下げるため、専門家はワクチン接種を呼び掛けている
県健康増進課によると、今季は例年より約２カ月早く、９月に流行が始まり、１２月になると患者が急増した。
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の西順一郎教授（微生物学）によると、現在はＡ型のＨ１Ｎ１型のウイルスが流行中。シーズン後半は、Ｂ型が増える可能性もあるという。
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