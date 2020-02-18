鹿児島マラソン「開催」、市長へ報告 実行委
(2020/02/18 23:00)
感染拡大が続く東京とは異なり、県内や九州で感染事例がなく、１６日には熊本城と北九州の各マラソン大会が実施されたことを踏まえ予定通り開催する方針を、事務局（市スポーツ課）が各委員に説明。異論はなかったという。
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