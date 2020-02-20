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鹿児島マラソン中止　新型肺炎警戒

(2020/02/20 23:00)
開催中止が決まり、宣伝用ポスターをはがす実行委員会事務局の職員＝鹿児島市役所
　「鹿児島マラソン２０２０」の実行委員会（鹿児島市など）は２０日、国内での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、３月１日開催予定だった大会を中止すると発表した。同マラソンは２０１６年に始まり、中止は５回目の今回が初めて。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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