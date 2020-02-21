「鹿児島ラーメン王決定戦」中止

(2020/02/21 12:04)

鹿児島テレビ放送は２１日、２２〜２４日に予定していた「鹿児島ラーメン王決定戦」の中止を決めた。同社は中止の理由を「福岡市で新型コロナウイルスの感染者が出たことや、厚生労働省が大規模イベントの必要性を検討するよう求める文書を出したことから、来場者の安心安全を最優先した」としている。前回は１８万人が来場した。