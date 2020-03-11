卒業生にコサージュ　出荷先失った生花活用　さつま・日野洋蘭園

(2020/03/11 20:00)

卒業生へ贈るコサージュを作る日野洋蘭園の社員＝さつま町中津川

さつま町中津川の日野洋蘭園は１２日、宮之城中学校の卒業式で３年生に、胸元を飾るコサージュを贈る。新型コロナウイルス感染拡大によるイベント自粛で出荷先を失った生花を活用した。「人生の節目を彩ってもらえたら」と社員らが１７４人分をアレンジ、簡素化される式に花を添える。同社はコチョウランの切り花や装飾に使うアイビーなどの切り葉を手掛け、全国の市場へ送り出している。結婚式や卒業式などイベントが多い３月は、１２月と並ぶ需要期。しかし、感染拡大を受けて中止・延期が相次ぎ、注文が落ち込んだ。昨年と比べ小輪コチョウランは３割、切り葉は６割出荷が減ったという。