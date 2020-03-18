与論高生が「海との共生」調べ優秀賞　全国海洋教育サミット

(2020/03/18 22:00)

サミットで発表する志田温音さん（右）と川畑美空さん＝東京大（与論町教委提供）

与論高校（与論町）２年の川畑美空さん、志田温音（はるね）さんが、「第７回全国海洋教育サミット」（東京大大学院など主催）で、最優秀賞に次ぐ優秀賞に輝いた。「海との共生」について調べた成果をポスターにまとめて発表した児童生徒５９組からの選出。２人は「受賞できるとは思っておらず、うれしい」と喜んでいる。