伊座敷バイパスが開通 南大隅町
(2020/03/22 20:00)
鹿児島県が整備した、南大隅町佐多伊座敷の中心部と浮津地区を結ぶ国道２６９号伊座敷バイパス
開通した国道２６９号伊座敷バイパス＝南大隅町佐多伊座敷（画像は一部加工しています）
（延長２９００メートル）が２２日、全面開通した。午前１１時、花火を合図に通行が始まった。
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