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新型コロナ　鹿児島市、平川動物公園など休園

(2020/04/10 14:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１０日、平川動物公園、かごしま水族館、維新ふるさと館を１１日から５月６日まで休園・休館すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため。
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