「水辺の貴婦人」優雅　セイタカシギ飛来　鹿屋・吾平

(2020/04/18 13:00)

餌を探して歩き回るセイタカシギ＝鹿屋市吾平

鹿屋市吾平の水田に、「水辺の貴婦人」とも呼ばれるセイタカシギが飛来した。黒いマントを羽織っているかのようなモノトーンの体に、すらりと伸びるピンク色の脚。細長いくちばしで、優雅に餌をついばんでいる。１５日は、７羽が代かきするトラクターを物ともせず田んぼを歩き回っていた。片脚立ちで頭を背中にうずめて休憩する様子も見られた。飛来を確認した鹿屋写遊会会長の東勉さん（７０）＝横山町＝は「春と秋によく見かける。『今年も来たか』と心が和んだ」と話した。