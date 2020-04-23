黄金タケノコ 返礼品に 姶良・北山で水煮作り始まる
(2020/04/23 22:00)
姶良市の北山校区コミュニティ協議会は、特産・タケノコの水煮作りを開始した。本年度から市ふるさと納税の返礼品にしようと、１０００個を目標に製造を進める。１４日は住民が収穫したばかりのタケノコ約１００本を持ち寄り、かまどの大鍋でゆでた。
かまどの大鍋でゆで上がるタケノコ＝姶良市北山
北山校区は過疎化の中、竹水鉄砲大会など、竹を使った地域おこしに取り組んでいる。昨春から自主財源作りのため、タケノコの水煮を瓶詰めし「黄金北山筍（たけのこ）」として商品化。「古里の香りがする」と好評で、増産を決めた。
１４日は北山野外研修センターに１５人が集まり、皮むきやゆでる作業を実施。１５日に瓶詰めした。製造リーダーの山下幸子さん（７２）は「北山産は香りがよく、柔らかい。都会の人にも味わってほしい」。
協議会は高齢化で整備できなくなった竹林なども借りて収穫している。内甑達也会長（５９）は「竹林の荒廃対策とともに、北山の知名度を上げて定住促進につなげたい」と話す。
瓶詰めは５３０グラム入り１０００円、２８０グラム入り５００円。４月下旬から協議会＝090(1888)8939＝などで販売する。
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