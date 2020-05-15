「よかど鹿児島」に初の完全キャッシュレス店舗　南九州ファミリーマート

(2020/05/15 13:00)

キャッシュレス決済をする利用者＝鹿児島市金生町

南九州ファミリーマート（鹿児島市）は同社初の完全キャッシュレス店舗を１３日、鹿児島銀行本店ビル（同市金生町）の商業施設「よかど鹿児島」内にオープンした。支払いはクレジットカードや二次元バーコード、電子マネーなどに限り、現金は使えない。昼食時間帯の混雑緩和のためにセルフレジも設置する。営業時間は午前７時～午後１０時。経営企画室の坂元大介マネジャー（４５）は「店内には低価格の商品も多い。キャッシュレスに慣れていない人も、気軽に利用してほしい」と呼び掛けた。