鹿児島県知事給料、手当２割減額「痛み分かち合う」 県議会開会
(2020/06/01 22:00)
鹿児島県議会６月定例会は１日開会した。三反園訓知事は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考え、自身の７月分の給料と１期４年間の退職手当を２割減額する意向を表明し、条例改正を提案した。
本会議で提案理由を説明する三反園訓知事＝県議会
三反園知事の規定の月給は１２４万円。７月の任期満了時点の退職手当は九州の知事で最高の３９６８万円と見込まれていた。給料と退職手当を合わせた削減額は８１４万円。再選した場合は、給料２割カットを継続する考えも示した。
経済状況が悪化する中、全国の首長が給料や期末手当を削減・返上する動きが相次いでいる。三反園知事は提案理由説明で「コロナウイルスとの厳しい闘いが続いている。県民と痛みを分かち合う」と述べた。
新型コロナ感染者対応に従事する職員の感染リスクや精神的負担を考慮し、特殊勤務手当（日額２９０円）を最大４０００円に増額する条例改正も提案。対象業務は患者搬送や対面での疫学調査などを想定する。
このほかプレミアム付き商品券発行や宿泊助成などのコロナ対策費用を盛り込んだ２０２０年度一般会計補正予算（５１億２９７４万円追加、総額８４９８億９７４７万円）など１１議案を提出、専決処分５件が報告された。
６月定例会は１９日まで。
- サルビア、ト音記号形に植栽 霧島音楽祭にちなみ 牧園町特産品協会 (06/01 22:30)
- 鹿児島県知事給料、手当２割減額「痛み分かち合う」 県議会開会 (06/01 22:00)
- ３０人「入校」 農業の基本学ぶ 鹿児島市の都市農業センター (06/01 21:00)
- 通販サイトを一新 店舗や品数大幅増 鹿児島県特産品協会 (06/01 20:30)
- 人権擁護委員が鹿児島・皇徳寺中で講演 (06/01 13:00)
- 〈前を向く〉給食は働く親たちの支え 誇りを持って (06/01 12:29)
- 全住民に現金、児童手当上乗せ… コロナ禍支援策 市町村の独自戦略は (06/01 11:45)
- 鹿児島純心女短大生２８人が水田除草 連携協定で米作り 錦江町田代 (06/01 11:00)
- テークアウト、車いすでもＯＫ 霧島市内２３店冊子で紹介 植山さん (06/01 10:00)
- 地震で川内原発異常なし (06/01 09:58)
- 鹿児島市などで震度４ (06/01 09:50)
- 車いす対応トイレ一目で 繁華街のバリアフリーマップ (06/01 09:00)
- マサイキリン国内最高齢「アヤメ」死ぬ 鹿児島市の平川動物公園 (06/01 08:30)
- 「ラブホ」「秘湯」…特集次々 月刊誌、街ネタ発信40年 (06/01 08:20)
- 鹿児島県知事選 連合系野党、独自候補擁立せず (06/01 08:00)
- 伊佐の散策マップ第２弾 平出水と南永 協力隊員が作製 (06/01 08:00)
- さつまの新茶、生産者が町役場に６キロ贈呈 産地ＰＲと地産地消推進 (06/01 06:30)
- 「国道３号を安全に渡ろう」 出水・米ノ津小１年４８人が学ぶ (05/31 23:00)
- 薩摩川内で”珍チョウ”捕獲 奄美以南に生息 渋谷さん (05/31 22:30)
- 自転車公道利用検定、出水小３５人合格 ＰＴＡが検定 (05/31 22:00)
- 有機タマネギ「甘～い」 姶良・北山小児童が収穫 (05/31 21:00)
- 帰省自粛の学生へ、古里の味贈り応援 野菜や加工品 南さつま市 (05/31 20:30)
- 鹿児島県建設業協会加世田支部と指宿支部がコロナ禍義援金 (05/31 20:00)
- ホタル、川内川彩る さつま町流域 (05/31 13:00)
- 原子力災害時の避難路 黎明トンネル開通 いちき串木野 (05/31 12:00)
- 寺島宗則旧家を公開「偉人の原風景味わって」 阿久根・脇本 (05/31 11:00)
- 「打倒コロナ」のラッピングバス運行 奄美・しまバス (05/31 10:00)
- 指宿の建設業団体、市に支援金 (05/31 09:00)
- 「いぶすきは元気です」 ホテル従業員ら動画で発信 (05/31 08:00)
- 山頂にアジサイ１５００株 阿久根・笠山観光農園 (05/31 06:30)