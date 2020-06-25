鹿児島県知事選告示、最多７人が届け出

(2020/06/25 09:19)

任期満了に伴う鹿児島県知事選挙は２５日告示され、午前９時までに事前に予想された７人が立候補を届け出た。いずれも無所属。７人立つのは１９４７年の５人を超えて戦後最多。立候補したのは届け出順に、新人で元高校教諭の武田信弘氏（６６）、新人で医師の横山富美子氏（７３）、新人で元民放アナウンサーの青木隆子氏（５７）、再選を目指す三反園訓氏（６２）、前知事の伊藤祐一郎氏（７２）、新人で前九州経済産業局長の塩田康一氏（５４）、新人で元鹿児島大学特任助教の有川博幸氏（６１）。