鹿児島県知事選告示、最多７人が届け出
(2020/06/25 09:19)
立候補したのは届け出順に、新人で元高校教諭の武田信弘氏（６６）、新人で医師の横山富美子氏（７３）、新人で元民放アナウンサーの青木隆子氏（５７）、再選を目指す三反園訓氏（６２）、前知事の伊藤祐一郎氏（７２）、新人で前九州経済産業局長の塩田康一氏（５４）、新人で元鹿児島大学特任助教の有川博幸氏（６１）。
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