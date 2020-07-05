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枕崎市が６日から全小中学校臨時休校　新型コロナ感染拡大で

(2020/07/05 17:36)
南日本新聞ニュース
　枕崎市は５日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、市内の全小中学校を６〜８日まで臨時休校することを決めた。同市では、鹿児島市天文館のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）で、病院関係者らの感染が相次いで確認されている。

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