枕崎市が６日から全小中学校臨時休校　新型コロナ感染拡大で

(2020/07/05 17:36)

枕崎市は５日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、市内の全小中学校を６〜８日まで臨時休校することを決めた。同市では、鹿児島市天文館のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）で、病院関係者らの感染が相次いで確認されている。