唄者・坪山豊さん死去　ワイド節作曲・奄美の舟大工

(2020/07/21 10:07)

坪山豊さん

奄美島唄の代表的唄者として活躍し、「ワイド節」などの作曲者として文化の伝承と発展に貢献した坪山豊（つぼやま・ゆたか）さんが２０日午後５時７分、老衰のため入院先の奄美市内の病院で死去した。８９歳。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一般焼香は通夜が２１日午後５時から８時まで、告別式は２２日午前８時半から同１０時まで、同市名瀬末広町１７の３の青葉会館で行われる。喪主は妻の利津子（りつこ）さん。