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与論の新型コロナ感染者新たに１１人　指宿でも３人

(2020/07/23 18:11)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２３日、与論町での新型コロナウイルス感染者が新たに１１人確認されたと発表した。２０代から９０代の男女で、２２日に感染が公表された２０代女性看護師の知人ら。指宿市でも新たに１０歳未満の女児２人ら３人の感染が確認された。鹿児島市発表分を含め、２３日の新たな感染確認は１５人に上った。県内の累計感染者数は１８９人。

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