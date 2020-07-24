新型コロナ　与論で新たに１１人、鹿児島県内累計２００人に

(2020/07/24 17:20)

与論町から搬送された感染者を受け入れる防護服姿の関係者＝24日午後３時15分、奄美市名瀬のヘリポート

鹿児島県は２４日、与論町で新型コロナウイルスの感染者を新たに１１人確認したと発表した。感染者は、自衛隊のヘリコプターで奄美市に搬送された。県内の累計感染確認は２００人となった。