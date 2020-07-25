鹿児島Ｕ、今季初の連勝 Ｃ大阪Ｕ２３に５－０

(2020/07/25 20:05)

競り合う鹿児島ＵのＭＦ酒本＝ヤンマースタジアム長居

サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２５日、大阪府のヤンマースタジアム長居でＣ大阪Ｕ－２３と対戦、５－０で完勝し、今季初の連勝を飾った。通算成績は３勝１分け２敗。古巣との対戦となったＭＦ酒本が前半だけでハットトリックを達成。ＭＦ牛之浜、ＭＦ五領も得点を決めた。守備はＧＫ大西を中心に粘り強く守った。鹿児島Ｕの次戦は２９日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と戦う。