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鹿児島Ｕ、今季初の連勝 Ｃ大阪Ｕ２３に５－０

(2020/07/25 20:05)
競り合う鹿児島ＵのＭＦ酒本＝ヤンマースタジアム長居
競り合う鹿児島ＵのＭＦ酒本＝ヤンマースタジアム長居
　サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２５日、大阪府のヤンマースタジアム長居でＣ大阪Ｕ－２３と対戦、５－０で完勝し、今季初の連勝を飾った。通算成績は３勝１分け２敗。
　古巣との対戦となったＭＦ酒本が前半だけでハットトリックを達成。ＭＦ牛之浜、ＭＦ五領も得点を決めた。守備はＧＫ大西を中心に粘り強く守った。
　鹿児島Ｕの次戦は２９日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と戦う。
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