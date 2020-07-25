鹿児島Ｕ、今季初の連勝 Ｃ大阪Ｕ２３に５－０
(2020/07/25 20:05)
サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２５日、大阪府のヤンマースタジアム長居でＣ大阪Ｕ－２３と対戦、５－０で完勝し、今季初の連勝を飾った。通算成績は３勝１分け２敗。
競り合う鹿児島ＵのＭＦ酒本＝ヤンマースタジアム長居
古巣との対戦となったＭＦ酒本が前半だけでハットトリックを達成。ＭＦ牛之浜、ＭＦ五領も得点を決めた。守備はＧＫ大西を中心に粘り強く守った。
鹿児島Ｕの次戦は２９日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と戦う。
- 国分高校生、特産品、防災アプリ提案 霧島市役所で発表会 (07/25 21:00)
- 出水で読み聞かせ２２年 「紙ふうせん」大臣表彰 乳幼児向け活動評価 (07/25 20:30)
- 鹿児島Ｕ、今季初の連勝 Ｃ大阪Ｕ２３に５－０ (07/25 20:05)
- 西郷どん、教育への熱い思い 南洲顕彰館で特別展 ８月３０日まで (07/25 20:00)
- 新型コロナ 与論で新たに６人 県内累計２１１人に 県発表 (07/25 17:58)
- 新型コロナ 鹿児島市で新たに２人感染確認 計２０５人 (07/25 17:09)
- サポートカー、高齢者が体験 さつま町で講習会 (07/25 14:00)
- 鹿児島陶芸展 最高賞に白石さん、南日本新聞社賞は溝延さん (07/25 13:00)
- 大地震想定、避難所を点検 鹿児島市と県建築協会 (07/25 12:00)
- 新型コロナ 院内感染「予防策徹底を」 与論で発生、専門家指摘 (07/25 11:00)
- 薩摩和紙のぬくもり７０点 原口さんが長島美術館（鹿児島市）で個展 (07/25 11:00)
- コロナ収束願い、玩具一堂に 鹿児島市のメルヘン館 (07/25 10:00)
- 東九州道の通行止め解除 (07/25 09:33)
- 「命守るため」 観光の島、苦渋の来島自粛要請 与論、コロナ感染拡大の不安 (07/25 09:00)
- 循環バスで鹿屋旅しよう 小中高生５００円で乗り放題 (07/25 09:00)
- 水泳克服へ放課後特訓 志布志・野神小 (07/25 08:00)
- 新型コロナ 与論、感染２３人に拡大 町と鹿児島県が来島自粛を要請 (07/25 07:00)
- コロナ収束願い、パネルで利用客応援 鹿児島空港 (07/25 06:30)
- レブナイズ２選手、豪雨被害の鹿屋市で復旧作業 (07/24 23:00)
- 里見弴、漫画で知って 川内まごころ文学館で企画展 (07/24 22:30)
- 豪雨復旧へ、草野球チーム奮闘 伊佐・石井集落 (07/24 22:00)
- 甘ささわやか、ライチ収穫期 南大隅・佐多 (07/24 21:00)
- 元海外協力隊員が南米文化紹介 枕崎中 (07/24 20:30)
- コロナにまけるな、田んぼアートに願い込め 南九州市川辺 (07/24 20:00)
- 九州道横川－溝辺鹿児島空港の通行止め解除 (07/24 19:12)
- 新型コロナ 指宿市で新たに３人感染 鹿児島県内の累計２０３人 (07/24 18:01)
- 新型コロナ 与論で新たに１１人、鹿児島県内累計２００人に (07/24 17:20)
- 九州道の横川－溝辺鹿児島空港が通行止め (07/24 16:53)
- お気に入りの器探して 「さつま夏陶マルシェ」２８日開幕 (07/24 13:00)
- 魚たちの新たな一面発見 かごしま水族館、夜間開館スタート (07/24 12:00)