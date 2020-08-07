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韓国岳火口に「幻の湖」　７月大雨の置き土産　霧島連山

(2020/08/07 11:10)
大雨の影響で出現した韓国岳火口の「湖」＝韓国岳山頂
大雨の影響で出現した韓国岳火口の「湖」＝韓国岳山頂
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　霧島連山・韓国岳（１７００メートル）の火口に、７月に続いた大雨による「湖」が出現した。いつもは土や岩に覆われた火口底部を澄んだ水がたたえる。好天に恵まれた６日、薄い緑の水面に流れる雲が映り込み、登山客を楽しませた。

　火口は直径９００メートル、深さ３００メートル。自然公園財団えびの支部によると、水量が多かった７月末は青々としていた。数年に一度、梅雨明けや長雨後に水がたまるが、青や緑に見えるのは珍しい。あと数日は見られそう。

　登山ファンの間では“幻の湖”として会員制交流サイト（ＳＮＳ）などで話題に。鹿児島市城山２丁目の上園拓郎さん（６１）裕子さん（５５）夫妻は「何度も登っているが、こんな火口を見るのは初めて。改めてすてきな場所だと感じる」と話した。
２０１４年５月に撮影した韓国岳火口
２０１４年５月に撮影した韓国岳火口
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上空から望む霧島連山。手前が韓国岳＝２０１８年３月（本社チャーター機から）
上空から望む霧島連山。手前が韓国岳＝２０１８年３月（本社チャーター機から）
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