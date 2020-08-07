韓国岳火口に「幻の湖」　７月大雨の置き土産　霧島連山

(2020/08/07 11:10)

２０１４年５月に撮影した韓国岳火口 拡大

霧島連山・韓国岳（１７００メートル）の火口に、７月に続いた大雨による「湖」が出現した。いつもは土や岩に覆われた火口底部を澄んだ水がたたえる。好天に恵まれた６日、薄い緑の水面に流れる雲が映り込み、登山客を楽しませた。火口は直径９００メートル、深さ３００メートル。自然公園財団えびの支部によると、水量が多かった７月末は青々としていた。数年に一度、梅雨明けや長雨後に水がたまるが、青や緑に見えるのは珍しい。あと数日は見られそう。登山ファンの間では“幻の湖”として会員制交流サイト（ＳＮＳ）などで話題に。鹿児島市城山２丁目の上園拓郎さん（６１）裕子さん（５５）夫妻は「何度も登っているが、こんな火口を見るのは初めて。改めてすてきな場所だと感じる」と話した。