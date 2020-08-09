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桜島４２日ぶり爆発、噴煙５０００メートル 鹿児島空港２０便欠航

(2020/08/09 10:30)
４２日ぶりに爆発し、噴煙を上げる桜島＝９日午前５時４２分ごろ、垂水市牛根（気象庁提供）
４２日ぶりに爆発し、噴煙を上げる桜島＝９日午前５時４２分ごろ、垂水市牛根（気象庁提供）
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　９日午前５時３８分、桜島の南岳山頂火口で爆発があり、噴煙が高さ５千メートルまで上がった。鹿児島地方気象台によると、桜島の爆発は６月２８日以来、４２日ぶり。噴煙高度が５千メートルを超えたのは昨年１１月８日の５５００メートル以来。

　噴煙は北側の姶良市や霧島市方向に流れた。鹿児島空港事務所によると、降灰の影響で午前１０時現在、到着便を中心に２０便が欠航を決めた。

　爆発時は山頂付近が雲に覆われていたため、気象台は島内に大きな噴石が飛散したかどうか調べている。

　気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を継続し、火口からおおむね２キロの範囲で噴火に伴う大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。風下側では小さな噴石が遠方まで降る恐れもある。
黒い雲の間から立ち上る桜島の白い噴煙＝９日午前５時４３分、鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館桜島監視カメラ
黒い雲の間から立ち上る桜島の白い噴煙＝９日午前５時４３分、鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館桜島監視カメラ
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黒い雲の間から立ち上る桜島の白い噴煙＝９日午前５時５０分、鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館桜島監視カメラ
黒い雲の間から立ち上る桜島の白い噴煙＝９日午前５時５０分、鹿児島市与次郎１丁目の南日本新聞会館桜島監視カメラ
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