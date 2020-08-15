アマビエ描いた切符販売 川内－八代を１日乗降自由 おれんじ鉄道
(2020/08/15 12:00)
肥薩おれんじ鉄道（熊本県八代市）は、新型コロナウイルス収束を願い、疫病よけの妖怪「アマビエ」を描いたフリー切符を販売中だ。絵柄は運転士や職員が手掛け、「利用後はお守りにして」と呼び掛ける。
鹿児島側の有人５駅で購入できるアマビエ柄のフリー切符（肥薩おれんじ鉄道提供）
フェイスブックで社員のアマビエ作品を紹介し、好評だった３種類を採用した。土日祝日限定で、川内－八代を１日自由に乗り降りできる。大人２０００円、子どもと６５歳以上は１０００円。枚数限定。
コロナ禍に加え、７月豪雨による被害で佐敷－八代は運休している。営業総務課の薬丸剛課長は「アマビエの力で難局を明るく乗り越えたい」。早期復旧への御利益はいかに。
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