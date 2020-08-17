島尾敏雄「空白期を埋める」海軍時代の写真 短編集「魚雷艇学生」の記述と一致 かごしま近代文学館へ遺族寄贈
(2020/08/17 20:30)
作家・島尾敏雄（１９１７～８６年）の海軍予備学生時代の写真が見つかり、かごしま近代文学館（鹿児島市）に遺族が寄贈した。海軍時代の写真はこれまであまり知られておらず、連作短編集「魚雷艇学生」（８５年、野間文芸賞）の記述とも合致することから、同館は「戦争文学の貴重な研究資料になる」としている。
１９４４（昭和１９）年１月、旅順で４１５部隊に同人誌仲間の弟を訪ねた際に撮影したとみられる一枚。右端が島尾敏雄（かごしま近代文学館所蔵）
寄贈されたのは、妻ミホさん（故人）が住んでいた家＝奄美市＝にあったアルバム１冊と写真２３枚（計４１種５１枚）。写真の裏書きに、「昭和十八年十月二十三日 東鶏冠山北保塁」「昭和十八年十二月十二日 二０三高地」などとあり、４３年の入隊後訓練を受けた旅順（現中国遼寧省）の海軍予備学生教育部時代から翌４４年秋に加計呂麻島へ赴任するまでの戦争体験を書いた「魚雷艇学生」の記述と重なる。
吉村弥依子学芸員によると、海軍時代の島尾の写真は、４４年夏に撮影された白い軍服姿のものが有名だが、それ以外はあまり知られていない。また、島尾は詳細な日記を付けていたことが知られているが、この時期は日記が途絶えており、「空白期を埋める貴重な研究資料」としている。
ほかに、同人誌仲間だった俳人・真鍋呉夫（くれお）の弟越二（えつじ）を訪ねた際のものや、同期と思われる人物の写真も多数ある。同館は常設展示の中で順次紹介していくとしている。
１９４３年１０月、旅順海軍予備学生教育部時代に東鶏冠山北堡塁で撮影されたとみられる写真。後列左端が島尾敏雄（かごしま近代文学館所蔵）
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