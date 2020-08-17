島尾敏雄「空白期を埋める」海軍時代の写真　短編集「魚雷艇学生」の記述と一致　かごしま近代文学館へ遺族寄贈

(2020/08/17 20:30)

作家・島尾敏雄（１９１７～８６年）の海軍予備学生時代の写真が見つかり、かごしま近代文学館（鹿児島市）に遺族が寄贈した。海軍時代の写真はこれまであまり知られておらず、連作短編集「魚雷艇学生」（８５年、野間文芸賞）の記述とも合致することから、同館は「戦争文学の貴重な研究資料になる」としている。寄贈されたのは、妻ミホさん（故人）が住んでいた家＝奄美市＝にあったアルバム１冊と写真２３枚（計４１種５１枚）。写真の裏書きに、「昭和十八年十月二十三日 東鶏冠山北保塁」「昭和十八年十二月十二日 二０三高地」などとあり、４３年の入隊後訓練を受けた旅順（現中国遼寧省）の海軍予備学生教育部時代から翌４４年秋に加計呂麻島へ赴任するまでの戦争体験を書いた「魚雷艇学生」の記述と重なる。吉村弥依子学芸員によると、海軍時代の島尾の写真は、４４年夏に撮影された白い軍服姿のものが有名だが、それ以外はあまり知られていない。また、島尾は詳細な日記を付けていたことが知られているが、この時期は日記が途絶えており、「空白期を埋める貴重な研究資料」としている。ほかに、同人誌仲間だった俳人・真鍋呉夫（くれお）の弟越二（えつじ）を訪ねた際のものや、同期と思われる人物の写真も多数ある。同館は常設展示の中で順次紹介していくとしている。