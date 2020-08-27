出水・東干拓 ツルの給餌量、５年で半減へ 環境省、分散化図る
(2020/08/27 06:30)
環境省は２６日、ツル渡来地の出水市高尾野の東干拓で例年実施する給餌量について、今シーズンから約５年間かけて半減する方針を明らかにした。同市荘の荒崎休遊地も含めた渡来地への一極集中を抑え、分散化を図る考え。
ツルの給餌量を削減する方針が示された環境省の公聴会＝出水市役所
両渡来地では世界に生息するナベヅルの９割、マナヅルの５割が越冬。感染症まん延による絶滅の危機が国際的に懸念されている。荒崎休遊地での給餌を担う文化庁は１６年度から削減している。
東干拓休遊地で越冬するツル＝２０１４年１１月２４日、出水市高尾野町下水流
環境省は１９年度、東干拓で小麦を中心に３３トンを給餌した。周辺では稲作を終えた後に「２番穂」が実るため、例年１１月からの給餌を可能な限り遅らせてシーズンごとに１割ずつ削減する。「周辺の農業被害を見極める必要があり、削減幅は変更する可能性がある」としている。
市内の農業被害は近年、年１００万円弱で推移している。県ツル保護会長の椎木伸一・出水市長は給餌削減に賛意を示しつつ、「給餌は農業被害を軽減するために始めた歴史的経緯がある。被害が拡大しないよう進めてほしい」と要望した。
削減方針は２６日、出水市役所であった環境省の公聴会で示された。
公聴会では渡来地一帯の鳥獣保護区と特別保護地区の両指定区域拡大を説明。出席した県や市、農業団体の計５者から反対意見はなく、１１月にも開かれる中央環境審議会の了承を経て正式に決まる見通し。
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