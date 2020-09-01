２０１９年焼酎売上高上位５０社　鹿児島県２２社で最多　トップ１０社減収　

(2020/09/01 16:00)

帝国データバンク福岡支店は３１日、全国の焼酎・泡盛メーカーの２０１９年（１～１２月期）売上高上位５０社を発表した。都道府県別では鹿児島が前年より１社増え２２社で最多。売上高は５社の宮崎が８５５億円（前年比５．４％減）でトップを維持し、鹿児島７０２億円（５．１％減）、４社の大分が６１９億円（３．４％減）と続いた。ウイスキーやリキュールの人気に押され、０４年の調査開始以来初めて上位１０社全てが減収となった。霧島酒造（都城市）が６１９億円で８年連続首位となったものの前年比６．０％の減。２位は三和酒類（大分県宇佐市）で３．６％減の４２９億円。３位のオエノングループ（東京都など）は２．７％減の３９０億円だった。鹿児島からトップ１０に入ったのは６位浜田酒造（いちき串木野市）、７位薩摩酒造（枕崎市）、８位若松酒造（いちき串木野市）、９位本坊酒造（鹿児島市）の４社だった。５０社の総売上高は４．３％減の３００４億円。減収企業は３７社で、このうち鹿児島は１８社だった。健康志向や酒離れのほか、缶チューハイや缶カクテルなどＲＴＤ（レディー・トゥー・ドリンク）飲料の台頭などが背景とみられる。帝国データバンクは「２０年は新型コロナウイルスの影響で、飲食店での焼酎消費の落ち込みが大きくなるだろう。また外飲みより家飲みを選ぶ消費者が増え、缶を開けてすぐに飲めるＲＴＤ飲料が売り上げを伸ばしている可能性も高い」と分析している。１１～５０位の鹿児島県内メーカーと順位は次の通り。（１３）大口酒造（伊佐市）（１６）小正醸造（鹿児島市）（１７）長島研醸（長島町）（１８）三岳酒造（屋久島町）（１９）岩川醸造（曽於市）（２５）町田酒造（龍郷町）（２６）田苑酒造（薩摩川内市）（２７）奄美大島開運酒造（奄美市）（２９）新平酒造（大崎町）（３６）小鹿酒造（鹿屋市）（３７）白金酒造（姶良市）、白玉醸造（錦江町）（４０）奄美大島にしかわ酒造（徳之島町）（４１）佐藤酒造（霧島市）（４２）萬世酒造（南さつま市）（４５）さつま無双（鹿児島市）（４７）大隅酒造（曽於市）（４８）大海酒造（鹿屋市）