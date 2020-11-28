鹿児島国際大に4年制看護学部新設　2023年4月、鹿児島看護学校引き継ぐ

鹿児島市の鹿児島国際大学は２７日、２０２３年４月に４年制の看護学部を新設すると発表した。２４年３月に閉校する鹿児島看護学校（同市下伊敷１丁目）の運営を引き継ぐ。看護学校側と教育や人材交流などの包括連携協定を同日結んだ。今後、文部科学省への設置申請準備を進める。１９４６（昭和２１）年設立の鹿児島看護学校は３年制で約２４０人が学ぶ。医療の高度化が進む中、３年間の修学年限では困難な面が多いとして昨年１２月に閉校届を県に出し、今年８月に看護大学の設立・運営事業を公募。鹿国大を運営する津曲学園が応募し、事業者に１０月決定した。新設学部は看護学校の敷地・校舎を活用する。看護学校は２２年度から入学者募集を停止し、生徒は卒業まで校舎を使用する。卒業生は５千人超。同校を運営する独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センターの田中康博院長（６２）は「長い歴史の幕を閉じるのは悲しいが、質の高い人材を育てるには大学のノウハウが必要」。鹿国大の大久保幸夫学長（６６）は「人文系総合大学として第４の学部設置へ大きな一歩。保健・看護でも地域貢献できるのは喜び」と述べた。県内には鹿児島大医学部保健学科に看護学専攻、鹿児島純心女子大に看護栄養学部がある。４年制の学部学科が少なく、毎年数百人単位の人材流出が課題となっている。