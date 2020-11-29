新型コロナ　鹿児島県で新たに５人感染確認

１．

使い捨てマスクの表はどっち？ 感染予防効果を上げる正しい着用、見分けるポイントは…

２．

新型コロナ 鹿児島県内新たに１人の感染確認 県内累計６１２人

３．

【新型コロナ】鹿児島市、新たに５人感染

４．

鹿児島県内新たに20～50代男女３人感染確認 新型コロナ21日発表、累計595人

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新型コロナ 鹿児島大、陽性１人増を発表 サークルクラスター関連を調査 郡元など入構禁止９日間延期

６．

鹿児島県内新たに5人感染確認 30～90代男女、県職員も 新型コロナ26日発表

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新型コロナ 新たな感染は鹿児島市の20～80代男女４人と南さつま市の50代男性の計５人 25日発表、県内累計607人

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鹿児島市の大花火大会 12月25日、24カ所で打ち上げ

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新型コロナ 県立病院職員が感染 新たな感染は20代男性と80代女性 28日発表、鹿児島県内累計623人

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新型コロナ 鹿児島の感染確認600人超える 23日発表、20代男女4人と50代女性1人 クラスター関連なし