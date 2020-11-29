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新型コロナウイルス
2020/11/29 16:07
新型コロナ 鹿児島県で新たに５人感染確認
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鹿児島市は２９日、新たに２０〜５０代の男女５人の新型コロナウイルス感染を確認した、と発表した。鹿児島県の発表はなかった。
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