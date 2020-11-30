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時計 2020/11/30 17:36

新型コロナ　鹿児島県で新たに１人感染確認　県内累計６２９人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は３０日、瀬戸内町の４０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなく、県内の累計感染確認は６２９人。

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