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新型コロナウイルス
2020/11/30 17:36
新型コロナ 鹿児島県で新たに１人感染確認 県内累計６２９人
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鹿児島県は３０日、瀬戸内町の４０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市の発表はなく、県内の累計感染確認は６２９人。
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