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時計 2020/12/04 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は４日、２０代から８０代の女性３人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。

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