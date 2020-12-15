南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
15
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３モール
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
エネルギー
＞
川内原子力発電所
2020/12/15 16:30
川内原発１号機が通常運転
Tweet
シェア
九州電力は１５日、定期検査中の川内原発１号機（薩摩川内市）が同日午後３時に通常運転に復帰したと発表した。１号機は全国の原発で初めてテロ対策の特定重大事故等対処施設（特重施設）が１１月、完成していた。
特集「川内原発」
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
川内原発１号機が通常運転
12月15日 16:30
新型コロナ 鹿児島市で新たに５人感染確認 うちクラスター関連３人
12月15日 16:05
〈硫黄島 激戦前夜〉米軍上陸の１カ月前、別れのあいさつ 「あの時の戦友の笑顔は忘れられない」
12月15日 15:00
中国人唎酒師が鹿児島県産焼酎ＰＲ 北京の日本料理店
12月15日 13:00
鹿屋体大クラスター、学外での食事で感染か 接待伴う飲食店関連は計48人に 新型コロナ・鹿児島14日発表
12月15日 11:10
馬毛島基地計画撤退求め意見書可決 西之表市議会特別委
12月15日 11:00
市ロゴ手ぬぐいからあずま袋１００枚 南九州市・薩南高、バス会社へ寄贈
12月15日 11:00
全集中で工事中！横断幕は「鬼滅」風 炭治郎柄に「私たちは仕事の鬼」 鹿児島市
12月15日 10:30
来年のえと丑テーマに絵画や置物７０点 鹿児島市のギャラリー
12月15日 10:00
若い自由な発想表現 鹿児島市立美術館で県高校美術展
12月15日 09:00
曽於市立学校の全教職員が濃厚接触者 授業再開めど立たず 新型コロナ・鹿児島
12月15日 08:50
刺し身づくりに挑戦 錦江・大根占小６年２３人
12月15日 08:00
「足が不自由と知っていた」近所の男性が通報後、すぐ現場へ 火災から独居高齢者を背負って救助
12月15日 07:00
鹿児島県内、冷え込み厳しく ７地点で最高１０度届かず
12月15日 06:30
防衛施設の誘致請願、全会一致で趣旨採択 長島町議会
12月14日 23:00
年末に夢見てね 宝くじ「幸運の女神」がＰＲ 鹿児島市
12月14日 22:30
鳥インフル緊急消毒始まる 鹿児島県内
12月14日 22:00
鹿児島市ＰＲ動画が人気 ３週間で１０万回再生
12月14日 21:00
ボトルキャップで手作りサンタ デイサービス利用者が制作 喜入
12月14日 20:30
大賞に霧島・向花小６年永吉君 おにぎり写真コン ＪＡあいら
12月14日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で１４人感染 累計８３７人
12月14日 18:27
鹿屋体育大でサークルクラスター 計１４人感染確認 新型コロナ・鹿児島
12月14日 18:06
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認 全員クラスター関連
12月14日 16:09
〈硫黄島 激戦前夜〉米艦隊、近距離から艦砲射撃 「しらみつぶしに２時間。守備隊は壕で我慢するしかなかった」
12月14日 13:30
長島一周３６キロ踏破 ５０回目の伝統「強歩」 長島・川床中
12月14日 13:00
コロナ下の年末年始どう過ごす？ 帰省、飲み会…リスク管理のポイントは
12月14日 11:10
宅配業者「８軒もありますが、どちらですか…」 県都の中心部、隣近所と同じ住所なぜ？
12月14日 11:00
小中学校でカンパチ給食 コロナ禍の事業者を支援 指宿
12月14日 11:00
鹿児島Ｕ 金監督退任へ
12月14日 10:46
南さつま市の高校感染計5人に 接待伴う飲食店クラスターは計43人 新型コロナ・鹿児島13日発表
12月14日 10:25
戻る
このページのトップへ
▲