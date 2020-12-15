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時計 2020/12/15 16:30

川内原発１号機が通常運転

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南日本新聞ニュース
　九州電力は１５日、定期検査中の川内原発１号機（薩摩川内市）が同日午後３時に通常運転に復帰したと発表した。１号機は全国の原発で初めてテロ対策の特定重大事故等対処施設（特重施設）が１１月、完成していた。

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