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川内原子力発電所
2021/01/22 14:28
県原子力防災訓練は中止 新型コロナ感染拡大で
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鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、２月６日に実施予定だった本年度の県原子力防災訓練を中止すると発表した。九州電力川内原発（薩摩川内市）の重大事故を想定し、原発周辺９市町の住民や多数の関係機関が参加予定だった。
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