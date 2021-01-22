県原子力防災訓練は中止　新型コロナ感染拡大で

３．

阿久根の免許合宿クラスター計8人 垂水・老健関連は計41人に 新たな感染は10～80代男女23人（鹿児島市12、霧島市2、垂水市2、鹿屋市1、姶良市1、出水市1、愛知3、福岡1）新型コロナ21日発表、累計1483人