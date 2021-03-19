奄美・沖縄世界遺産登録を特別塗装機で後押し　ＪＡＣ

日本航空グループの日本エアコミューター（ＪＡＣ、霧島市）は１９日、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界自然遺産登録を応援する特別塗装機を鹿児島空港で披露した。２０日から７月ごろまで県内離島便を中心に運航する。機体はＡＴＲ４２－６００（４８席）。左後方の搭乗口横に「目指せ 世界自然遺産登録」の文字と、奄美群島に生息する希少動物をモチーフにしたロゴを記した。日本航空とグループ会社のジェイエア（大阪）も、同様のデザインの機体を１機ずつ就航させる。環境保護活動に取り組むＮＰＯ法人・徳之島虹の会の美延優志さん（３０）＝伊仙町＝はお披露目式で「世界遺産登録を目指していることを来島者に知ってもらえる。ありがたい」と喜んだ。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会は昨年、新型コロナウイルスの影響で延期され、６、７月に改めて審査する。