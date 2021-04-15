新型コロナ　鹿児島市で新たに９人感染確認

新たな感染は２０～８０代男女４人（鹿児島市１、阿久根１、霧島１、伊仙１）新型コロナ・鹿児島１４日発表

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先着順に申し込み殺到 ワクチン予約受け付け４５分で終了 「電話つながらない」苦情・問い合わせ２２０件超 出水市