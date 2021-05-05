奄美地方が梅雨入り　平年より７日早く

１．

新型コロナ 鹿児島県内60人感染確認 １日当たり過去最多 霧島市のサービス業事業所と知名町の接待を伴う飲食店でクラスター、県内31、32例目

２．

新型コロナ 鹿児島市の接待伴う飲食店でクラスター８人 新たな感染は31人

３．

新型コロナ 鹿児島県内28人感染 奄美で飲食店クラスター９人

４．

新型コロナ 鹿児島県内で45人の感染確認 4月29日以降の5日間で計208人

５．

新型コロナ 鹿児島市で新たに２１人感染確認

６．

「後ろめたさはあるが…」ＧＷスタート 鹿児島の空港に東京、大阪から観光客次々と

７．

新型コロナ 鹿児島県内42人感染、過去3番目の多さ 累計2225人

８．

鹿児島県内は33人感染 うち奄美クラスター関連13人 新型コロナ

９．

新たな感染は10～70代男女60人で過去最多（鹿児島市30、霧島10、奄美６、知名５、出水２、姶良１、指宿１、垂水１、日置１、志布志１、さつま１、神奈川１） クラスターは３例（鹿児島市、霧島、知名） 新型コロナ・鹿児島１日発表

10．

新型コロナ 鹿児島県内で41人の感染確認 4日連続で40人超 累計2311人