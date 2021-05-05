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時計 2021/05/05 12:04

奄美地方が梅雨入り　平年より７日早く

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南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は５日、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より７日、昨年より１２日早い。同日、沖縄地方も梅雨入りした。
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