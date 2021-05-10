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時計 2021/05/10 19:09

霧島市の飲食店名を公表　鹿児島県「感染拡大恐れ」　新型コロナ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１０日、新型コロナウイルスの感染拡大の恐れがあるとして、霧島市の飲食店「ｉＢｅｅ（アイビー）」を４月２７日から５月３日までに利用した人へ、受診・相談センターに連絡するよう求めた。

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