新型コロナ　鹿児島市で新たに14人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内は６１人感染 過去最多に 累計２７１０人 霧島の飲食店クラスター認定

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新たな感染は10歳未満～70代男女61人で過去最多（鹿児島市29、霧島11人、奄美３、鹿屋３、伊佐２、出水２、枕崎２、姶良２、薩摩川内１、知名１、志布志１、曽於１、屋久島１、徳之島１、和泊１） 霧島市飲食店クラスターは21人に 新型コロナ・鹿児島12日発表