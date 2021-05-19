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時計 2021/05/19 13:19

五輪水球　鹿児島市出身の福島、有馬が代表入り

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２度目の五輪代表となる福島丈貴
２度目の五輪代表となる福島丈貴
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　日本水泳連盟は１９日、東京五輪の水球日本代表を発表し、男子の福島丈貴（２７）＝Ｋｉｎｇｆｉｓｈｅｒ７４、鹿児島市出身＝と、女子の有馬優美（２３）＝藤村、同市出身＝らを選出した。

　福島は２０１６年リオデジャネイロ大会に続いて２度目の五輪となる。日本女子は五輪初出場。
水球女子の東京五輪代表に選ばれた有馬優美
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