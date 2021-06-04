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時計 2021/06/04 09:53

東九州自動車道　末吉財部－国分の通行止め解除

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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部－国分インター間は４日午前９時４０分、上下線とも通行止めを解除した。

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