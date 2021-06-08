南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
8
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象・自然
＞
環境
2021/06/08 11:22
1、2…125個 ウミガメの産卵 けさ確認 「無事に生まれ帰って来いよ」 鹿児島・南大隅
Tweet
シェア
ウミガメの卵を保護する渚を守る会のメンバー＝８日午前５時半ごろ、南大隅町根占山本
拡大
南大隅町根占山本の大浜海岸で８日、ウミガメの産卵が確認された。砂浜のパトロールと保護活動に取り組む「渚を守る会」の寺園洋一さん（７３）が午前４時半ごろ発見した。
会によると、産卵確認は５月１７日に続き２回目。約５０センチの深さに１２５個あった。中村優会長（７７）と２人で保護。波に洗われないよう別の場所に移し、「無事に生まれて元気に育ち、大浜の砂浜に戻ってきてほしい」と話した。
同会は４月から毎朝、大浜海岸を見回っている。昨年は１８頭の上陸、うち６頭の産卵を確認した。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
1、2…125個 ウミガメの産卵 けさ確認 「無事に生まれ帰って来いよ」 鹿児島・南大隅
6月8日 11:22
地域協力隊員に新たに３人着任 伊佐
6月8日 11:00
集落の伝承後世に 3年かけて古里読本出版 屋久島・春牧里めぐりの会
6月8日 10:00
武家屋敷群訪ね歴史に関心、造りに感心 南さつま・長屋小
6月8日 08:30
地元の景色や花 多彩な絵画５０点 湧水町で絵画展
6月8日 07:30
姶良市が２６日からワクチン集団接種 新型コロナ・鹿児島
6月8日 07:00
新たな感染者数は44日ぶり一桁、10歳未満～50代の男女8人（鹿児島市5、霧島1、姶良1、出水1）クラスター関連2件2人 新型コロナ・…
6月8日 07:00
中2女子自殺から10年 出水市、遺族と29日和解へ 「真相究明できず負担かけた」 議会が関連議案可決
6月8日 06:30
馬毛島トコブシ漁が解禁 種子島の初夏の味覚 しけで５日遅れ
6月8日 06:00
明治期の士族の公債 歴史愛好家らデータ化 県立図書館に寄贈へ
6月7日 22:30
姶良市が中学生の集団接種検討 記名回答の意向調査に問題 、全保護者に謝罪 希望者は7割 新型コロナ 鹿児島
6月7日 22:00
倒木で拝殿全壊 氏子ら再建へ浄財募る 鹿屋・上祓川の瀬戸山神社
6月7日 21:30
「おなごのくせに」「小娘に何ができる」 男性優位の風潮 今も 市町村議会の女性議員数 平均1割止まり
6月7日 21:00
種子島の産科医 5年ぶり2人体制に 鳥巣先生 一家5人で東京から移住 「産む勇気、産後の元気に」 不妊症相談もスタート
6月7日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で新たに８人感染確認 累計３５０５人（更新）
6月7日 16:05
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲