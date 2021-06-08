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時計 2021/06/08 11:22

1、2…125個 ウミガメの産卵 けさ確認　「無事に生まれ帰って来いよ」　鹿児島・南大隅

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ウミガメの卵を保護する渚を守る会のメンバー＝８日午前５時半ごろ、南大隅町根占山本
ウミガメの卵を保護する渚を守る会のメンバー＝８日午前５時半ごろ、南大隅町根占山本
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　南大隅町根占山本の大浜海岸で８日、ウミガメの産卵が確認された。砂浜のパトロールと保護活動に取り組む「渚を守る会」の寺園洋一さん（７３）が午前４時半ごろ発見した。

　会によると、産卵確認は５月１７日に続き２回目。約５０センチの深さに１２５個あった。中村優会長（７７）と２人で保護。波に洗われないよう別の場所に移し、「無事に生まれて元気に育ち、大浜の砂浜に戻ってきてほしい」と話した。

　同会は４月から毎朝、大浜海岸を見回っている。昨年は１８頭の上陸、うち６頭の産卵を確認した。
50センチの深さに125個の卵を産卵。卵は波に洗われないよう別の場所に移す＝８日午前５時半ごろ、南大隅町根占山本
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