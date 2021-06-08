1、2…125個 ウミガメの産卵 けさ確認　「無事に生まれ帰って来いよ」　鹿児島・南大隅

南大隅町根占山本の大浜海岸で８日、ウミガメの産卵が確認された。砂浜のパトロールと保護活動に取り組む「渚を守る会」の寺園洋一さん（７３）が午前４時半ごろ発見した。会によると、産卵確認は５月１７日に続き２回目。約５０センチの深さに１２５個あった。中村優会長（７７）と２人で保護。波に洗われないよう別の場所に移し、「無事に生まれて元気に育ち、大浜の砂浜に戻ってきてほしい」と話した。同会は４月から毎朝、大浜海岸を見回っている。昨年は１８頭の上陸、うち６頭の産卵を確認した。