TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
時計 2021/06/11 09:08

早朝、民家全焼 85歳父と息子の安否不明

シェア
拡大拡大
　１１日午前５時１０分ごろ、鹿児島県日置市東市来町湯田、職業不詳の男性（８５）方から出火、木造平屋住家を全焼した。男性と息子が２人で暮らしており、日置署が安否を確認している。

　同署などによると、現場は山間部。近くの住民が１１９番した。
父子が２人で暮らす民家の火災で、消火活動する消防団員ら＝11日午前７時15分ごろ、日置市東市来町湯田
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ