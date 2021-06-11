早朝、民家全焼 85歳父と息子の安否不明

１１日午前５時１０分ごろ、鹿児島県日置市東市来町湯田、職業不詳の男性（８５）方から出火、木造平屋住家を全焼した。男性と息子が２人で暮らしており、日置署が安否を確認している。同署などによると、現場は山間部。近くの住民が１１９番した。