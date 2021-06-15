種子島沖・旧海軍機　潮流激しく初日の潜水調査中止

新型コロナ 鹿児島県内は新たに10人の感染確認 累計３５９４人（更新）

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新たな感染は１０歳未満から６０代の男女２５人（１３日１５人、１４日１０人／鹿児島市２０、霧島市２、姶良市２、いちき串木野市１） 新型コロナ・鹿児島１３、１４日発表