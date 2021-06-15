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2021/06/15 12:15
種子島沖・旧海軍機 潮流激しく初日の潜水調査中止
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沈没地点周辺で待機する調査船＝１５日午前１０時ごろ、西之表市国上沖
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西之表市国上の喜志鹿崎沖に沈む旧日本海軍の九七式艦上攻撃機の遺骨調査を計画する日本戦没者遺骨収集推進協会は、潮の流れが激しいため、１５日の潜水調査を中止すると発表した。
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