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時計 2021/06/17 13:31

鹿児島大空襲「兄弟のように育った親戚一家。遺体も見つからなかった」　戦後76年の6.17 民間犠牲者に献花、不戦誓う

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慰霊碑に花をささげる参列者＝鹿児島市易居町
慰霊碑に花をささげる参列者＝鹿児島市易居町
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　鹿児島市内一円を焼き、２千人を超す市民が犠牲になった「鹿児島大空襲」から７６年を迎えた１７日、易居町のみなと大通り公園で、太平洋戦争の空襲で犠牲になった民間人の慰霊碑「人間之碑」への献花式があった。市遺族会会員や市関係者約１０人が参列し、不戦を誓った。

　例年数十人の参列があるが、新型コロナウイルス下で昨年に続き、今年も規模を縮小した。

　親戚一家を鹿児島大空襲で亡くした西坂元町の遺族会会員・鳥淵トシエさん（８８）は「兄弟のように育った親戚だったが、遺体を見つけることもできなかった。久しぶりに献花に来られてよかった」と故人をしのんだ。
新型コロナ下で規模を縮小。慰霊碑「人間之碑」に花をささげる参列者＝鹿児島市易居町
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