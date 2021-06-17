鹿児島大空襲「兄弟のように育った親戚一家。遺体も見つからなかった」　戦後76年の6.17 民間犠牲者に献花、不戦誓う

鹿児島市内一円を焼き、２千人を超す市民が犠牲になった「鹿児島大空襲」から７６年を迎えた１７日、易居町のみなと大通り公園で、太平洋戦争の空襲で犠牲になった民間人の慰霊碑「人間之碑」への献花式があった。市遺族会会員や市関係者約１０人が参列し、不戦を誓った。例年数十人の参列があるが、新型コロナウイルス下で昨年に続き、今年も規模を縮小した。親戚一家を鹿児島大空襲で亡くした西坂元町の遺族会会員・鳥淵トシエさん（８８）は「兄弟のように育った親戚だったが、遺体を見つけることもできなかった。久しぶりに献花に来られてよかった」と故人をしのんだ。